Due manifestazioni in città

(LaPresse) – A piazza dei Martiri è andato in scena il flash mob della comunità israeliana in sostegno al proprio popolo dopo il riaccendersi del conflitto israelo-palestinese. Circa 20 rappresentanti della comunità si sono ritrovati per spiegare le proprie ragioni, tra cui il rabbino Ariel Finzi e il consigliere della comunità ebraica Daniele Coppin. Sempre nel capoluogo campano in piazza anche i sostenitori del popolo palestinese che hanno spiegato le ragioni degli arabi e denunciato l’aggressione israeliana.

