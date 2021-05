L'ex agente dei fotografi, agli arresti domiciliari, al Palazzo di giustizia di Milano per un'udienza

(LaPresse) Fabrizio Corona torna in tribunale a Milano per il processo in cui è accusato di diffamazione nei confronti della giornalista Selvaggia Lucarelli. L’ex agente dei fotografi, che si trova agli arresti domiciliari, non è apparso per nulla di buon umore. Ai giornalisti che gli chiedevano come stesse ha risposto: “Incazzato”. Corona è uscito dal carcere il 16 aprile scorso dopo esserci rientrato a marzo in seguito alla decisione del Tribunale di sorveglianza di revocare, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019. I giudici hanno poi fatto uscire di cella l’ex re dei paparazzi accogliendo le questioni sollevate dalla difesa sul suo stato di salute mentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata