Sanzionati i titolari delle attività

(LaPresse) Chiusi tre pubblici esercizi a Torino durante i controlli anti Covid dei carabinieri. In un pub dell’hinterland torinese, i militari hanno trovato 150 persone assembrate nel piccolo dehor. A Beinasco e Orbassano, in altri due bar, erano presenti clienti seduti ai tavoli all’interno, in violazione delle norme anti Covid. Sanzionati i titolari delle attività.

