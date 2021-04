Il commissario Onu: "Le Ong riempiono un vuoto importantissimo"

(LaPresse) Con l’estate aumenteranno di nuovo le traversate dalla Libia. A spiegarlo Filippo Grandi, in questi giorni in visita in Italia. “I salvataggi in mare restano cruciali e vitali”, sottolinea l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati che evidenzia anche il ruolo delle Ong: “Riempiono un vuoto importantissimo”.

