Evacuate le abitazioni, Vigili del Fuoco al lavoro per recuperare il mezzo

Questa mattina un autocarro è rimasto bloccato sopra i tetti di alcuni edifici a Caccamo, nel palermitano. Non si sa come l’incidente sia accaduto: le abitazioni circostanti sono state evacuate mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare il mezzo, utilizzando due autogru.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata