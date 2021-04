Un pensionato 83enne di Rivarolo Canavese ha sparato alla moglie, al figlio disabile e alla coppia di padroni di casa. All'arrivo dei militari si è poi sparato in volto

(LaPresse) Strage a Rivarolo Canavese, nel torinese, dove nella notte un pensionato 83enne ha ucciso la moglie, il figlio disabile e la coppia di anziani proprietari dell’abitazione in cui abitava insieme alla famiglia. All’arrivo dei carabinieri, intorno alle tre di notte, l’uomo ha tentato il suicidio sparandosi in volto, ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Ancora ignote le cause del folle gesto, l’arma usata per la strage era invece regolarmente detenuta.

Sul luogo del grave delitto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino che, insiamo al medico legale nominato dalla Procura di Ivrea, stanno effettuando i rilievi nell’appartamento. Altri militari dell’Arma stanno ascoltando vicini di casa e parenti per ricostruire tutte le fasi del pluriomicidio e delinearne il movente. L’autore della strage è invece piantonato al nosocomio del capoluogo piemontese in prognosi riservata.

