Il presidente della Regione Piemonte: "Giorgetti sta guardando le carte"

(LaPresse) Dopo la manifestazione in piazza Castello a Torino, alcuni lavoratori ex Embraco sono rimasti in presidio davanti alla prefettura chiedendo di essere ascoltati al più presto. Il 25 aprile scattano infatti i licenziamenti. Sul posto è arrivato anche il governatore piemontese Alberto Cirio: “Ho parlato con il ministro Giorgetti prima della vostra manifestazione – ha detto – Mi ha detto che stava guardando le carte”. Cirio ha confermato che il 15 aprile ci sarà una riunione (virtuale) sul tema.

