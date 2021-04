Tre delle vittime sono morte sul colpo, la quarta dopo il trasporto in ospedale. Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Drammatico incidente stradale ieri sera sulla via Casilina a San Vittore, in provincia di Frosinone, al confine con la Campania. Nell’impatto frontale tra due auto hanno perso la vita quattro persone, tre giovani di Mignano Monte Lungo (Caserta) tra i 19 e i 20 anni e un 52enne. Tre delle vittime sono morte sul colpo, la quarta dopo il trasporto in ospedale. I carabinieri della compagnia di Cassino stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto, secondo quanto riferito dai carabinieri, è avvenuto a causa dell’oscurità e probabilmente per l’alta velocità o una manovra azzardata di una delle due auto. Su un veicolo viaggiavano i tre giovani, sull’altro il 52enne. Le salme sono ora nella camera mortuaria di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

