Avrebbero commesso furti in abitazioni della Romagna

La Polizia di Stato di Cuneo, al termine di una lunga e laboriosa indagine, ha eseguito 6 misure cautelari – 5 in carcere e 1 ai domiciliari – emesse dal gip presso il Tribunale di Asti su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. Gli indagati, tutti di etnia sinti-piemontese, abitavano nelle province di Cuneo, Novara e Asti. Fingendosi Carabinieri avevano effettuato colpi in casa di persone spesso anziane e sole. Si trasferivano in Romagna con auto di grossa cilindrata e in varie località di Rimini effettuavano i loro colpi.

