Torino, 8 nov. (LaPresse) – È "una tragedia nazionale annunciata". Così Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, a 'Che tempo che fa' su Rai3. "Era tutto prevedibile", ha rimarcato. "La situazione è drammatica e in via di peggioramento", ha aggiunto, "una tragedia nazionale di persone che non possono essere curate di Covid, che non possono essere curate" di altre malattie gravi".

