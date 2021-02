Milano, 4 nov. (LaPresse) – "Con il dpcm firmato dal presidente Conte facciano un altro passo in avanti come Paese per il contenimento del contagio". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in un video messaggio su Facebook. "Inutile negarlo, ci sono misure stringenti e dolorose e sebbene a differenza della scorsa primavera ci sia una differenziazione territoriale, il Piemonte sarà oggetto di maggiori attenzione", ha aggiunto.

