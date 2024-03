Aumentano però i decessi

Cala la diffusione del Covid in Italia, ma aumentano i decessi. Lo testimoniano i dati presenti nel report settimanale diffuso dal ministero della Salute. Nella settimana compresa tra il 7 e il 13 marzo si sono registrati 738 nuovi casi positivi, con una variazione pari al 26,1% in meno rispetto alla settimana precedente (998). I morti sono stati 41, con una variazione pari al +32,3% rispetto alla settimana precedente (31). Sono stati 134.167 i tamponi effettuati con una variazione di +3,1% rispetto alla settimana precedente (130.090). Il tasso di positività si attesta allo 0,6% con una variazione di -0,2% rispetto alla settimana precedente (0,8%). Il tasso di occupazione in area medica al 13 marzo 2024 è pari all’1,4% (800 ricoverati) rispetto all’1,8% (1.090 ricoverati) del 06/03/2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari allo 0,3% (28 ricoverati), rispetto allo 0,4% (31 ricoverati) del 06 marzo 2024.

