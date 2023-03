La Procura di Bergamo ha trasmesso a Roma uno stralcio della sua inchiesta sul Covid e la mancata zona rossa in Val Seriana nella quale sono indagati gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin oltre a 7 funzionari di vertice del ministero della Salute per omissione di atti d’ufficio in relazione al mancato aggiornamento piano pandemico. Nel fascicolo viene indicato come responsabile di false comunicazioni all’Oms anche l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra. Posizione diversa inviata a Roma per il presidente dell’Istituto superiore della sanità, Silvio Brusaferro, indicato come responsabile di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tra i funzionari della sanità italiana per cui la Procura di Bergamo ha trasmesso gli atti alla Procura di Roma figurano Giuseppe Ruocco, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e Direttore Operativo del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM); Mauro Dionisio, membro del Comitato tecnico scientifico e Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli uffici di sanità di frontiera del ministero della Salute; Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero e Maria Grazia Pompa che lo ha preceduto nelle stesso ufficio e Loredana Vellucci, Direttore dell’Ufficio della stessa Direzione generale.

