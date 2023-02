Il Wall Street Journal cita un rapporto segreto dell'intelligence fornito alla Casa Bianca

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso un rapporto nel quale si dice che la pandemia di Covid “molto probabilmente” è nata da una fuga in un laboratorio. Lo riporta il Wall Street Journal che cita un rapporto segreto dell’intelligence recentemente fornito alla Casa Bianca.

Sullivan: “Su origine Covid non c’è risposta definitiva”

Non c’è ancora “una risposta definitiva” sull’origine della pandemia di Covid. Lo ha detto Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, in un’intervista alla Cnn dopo le ultime rivelazioni del Wall Street Journal che citano una rapporto del dipartimento dell’Energia secondo cui la fuga da un laboratorio sarebbe molto probabilmente la causa scatenante. “Ci sono molti punti di vista nell’Intelligence – ha spiegato Sullivan – alcuni dicono che non ci sono abbastanza informazioni”, per giungere a una conclusione. “Quello che posso dire – ha aggiunto – è che il presidente Biden ha ordinato ripetutamente di fare ogni sforzo per andare in fondo alla questione”.

