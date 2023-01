La tennista azzurra agli Australian Open risponde alle domande dei giornalisti sulle indagini per falsi green pass, nelle quali è coinvolta anche Madame

La tennista azzurra Camila Giorgi risponde in conferenza stampa agli Australian Open a una domanda sulla vicenda che l’ha vista protagonista per una presunta falsa documentazione relativa al vaccino anti Covid. “Ho appena fatto tutte le mie vaccinazioni in luoghi diversi, quindi non ho alcun problema anche perchè altrimenti non sarei potuta venire qui a giocare. Quindi, con questo, sono molto calma”, ha detto Camila Giorgi. Un medico è indagato in Italia per aver fornito certificati falsi e falsi vaccini e il nome di Giorgi è stato rivelato in un lungo elenco di persone implicate insieme a quello della cantante Madame. Dopo la sua vittoria per 6-0, 6-1 contro Anastasia Pavlyuchenkova agli Australian Open, Camila Giorgi ha confermato di aver visitato il medico indagato ma ha detto di non aver fatto nulla di male. “L’ho visto una volta. L’altra vaccinazione l’ho fatta in posti diversi, quindi è quello che sto cercando di spiegare,” ha detto Giorgi spiegando di essere stata vaccinata dal medico italiano e da funzionari medici di altri paesi. Suo padre, Sergio Giorgi, era seduto in fondo alla sala delle interviste martedì al Melbourne Park e quando la conferenza stampa si è conclusa, ha esclamato: “Incredibile, nessuna domanda sul tennis”.

