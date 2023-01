L'Ue aveva incoraggiato la misura per gli arrivi da Pechino, nonostante il parere sfavorevole del governo cinese

La Germania rompe gli indugi sul tema dei test Covid per i passeggeri in arrivo dalla Cina. L’Ue aveva incoraggiato questa misura per coloro che arrivano da Pechino.

La Germania imporrà l’obbligo di test Covid per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Lo ha annunciato il ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, come riportano i media tedechi. Chi arriva in Germania dalla Cina avrà bisogno di almeno un test antigenico rapido, ha affermato Lauterbach. Inoltre, all’ingresso nel Paese verranno prelevati campioni per identificare le varianti del virus.

Cosa dice la Cina sui test Covid

“Invitiamo tutte le parti a sostenere i principi scientifici, ad adottare misure anti-epidemia scientificamente appropriate e specifiche per ogni Paese, a evitare parole o azioni che politicizzino l’epidemia, a collaborare per garantire normali movimenti delle persone e a lavorare insieme per sconfiggere l’epidemia in tempi brevi”. È quanto ha detto una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nel briefing quotidiano.

