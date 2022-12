Hanno adottato lo stesso provvedimento anche Francia, Giappone e Israele

Anche la Gran Bretagna è pronta ad annunciare l’obbligo del test al Covid negativo per i viaggiatori in arrivo dalla Cina. Lo riporta la Bbc. I passeggeri dovranno effettuare il tampone prima del viaggio. Il Regno Unito sarebbe solo l’ultimo tra i paesi ad adottare la misura, dopo che l’Italia aveva fatto da apripista: oggi l’obbligo è stato stabilito anche da Giappone e Israele.

Pochi minuti dopo l’annuncio della Gran Bretagna, è arrivato quello della Francia. Il governo ha annunciato l’attuazione di misure volte a “proteggere i francesi” dai rischi di insorgenza di nuove varianti: tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, con volo diretto o tramite scalo, devono presentare un test Covid-19 negativo meno di quarantotto ore prima della partenza per potersi imbarcare. Inoltre, all’arrivo in Francia, verranno eseguiti dei test in modo casuale sui passeggeri ai soli fini del monitoraggio epidemiologico.

