A riferirlo l'assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso. È quasi la metà del totale dei passeggeri presenti

Altri 26 tamponi positivi su un volo arrivato ieri a Milano Malpensa dalla Cina, quasi il 50% del totale dei passeggeri. A riferirlo è stato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia. “Sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato, ieri pomeriggio, a Malpensa, a 56 passeggeri del volo proveniente da Tianjin (Cina). Continuiamo quindi a registrare un tasso di positività vicino al 50 per cento. Ora, come per i restanti campioni del 26 dicembre, proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia“, ha detto Bertolaso.

“Lunedì 2 gennaio”, ha proseguito, “avremo i risultati del sequenziamento e potremo saperne di più. L’azione proseguirà fino alla fine di gennaio quando il campione raccolto sarà sicuramente più significativo. Ricordo infatti che questa è un’operazione di sanità pubblica per cercare di comprendere cosa arriva dal Paese asiatico, perché come l’esperienza ci ha insegnato anche in un campione modesto se è presente una variante aggressiva e più contagiosa prevale su tutte le altre”.

La dg Welfare, ha aggiunto, ha individuato due strutture da mettere a disposizione per l’isolamento dei passeggeri positivi in caso di bisogno. Una, già attiva, si trova a Monza, il B&B Hotel Milano-Monza, l’altra a Milano, Residenza di Pogliano Milanese (Mi), in fase di contrattualizzazione. Al momento, però, tutti coloro il cui contagio è stato riscontrato “avevano a disposizione un alloggio dove poter osservare l’isolamento”.

