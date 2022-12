È quanto emerge dal report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità sull'attuale situazione legata alla pandemia

Nella popolazione 60-79 anni, per i non vaccinati il tasso di mortalità risulta quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e cinque volte e mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità sull’attuale situazione Covid.

I dati del flusso Iss nel periodo 05-11 dicembre 2022 evidenziano un’incidenza in diminuzione e pari a 322 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 383 per 100.000 abitanti nel periodo 28 novembre-4 dicembre. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute l’incidenza è in diminuzione (296 nel periodo 9/12/2022- 14/12/2022 vs 375 nel periodo 2/12/2022-8/12/2022)

Gli ultimi dati in Italia

Scendono del 21% i casi di contagio da Covid registrati in Italia dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità. I nuovi contagi registrati negli ultimi sette giorni sono stati 174.652, un calo considerevole rispetto ai 221.154 della scorsa settimana. Aumentano invece i decessi, da 686 a 719 per un incremento del 4,8%.

In totale sono stati processati nell’ultima settimana più di un milione di tamponi tra antigenici e molecolari, con una riduzione del 13%. Il tasso di positività è al 16% con una variazione di -1,6% rispetto alla settimana precedente (17,6%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata