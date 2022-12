Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,4%

Calano l’incidenza settimanale e l’Rt. In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 375 ogni 100.000 abitanti (02-08 dicembre) vs 386 ogni 100.000 abitanti (25 novembre – 1 dicembre). Nel periodo 15 novembre-28 novembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,10 (range 1,01-1,19), in calo rispetto alla settimana precedente e superiore alla soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sostanzialmente stabile e intorno alla soglia epidemica: Rt=0,99 (0,97-1,02) al 28 novembre a fronte Rt=1,01 (0,98-1,04) al 22 novembre. È quanto emerge dai dati della cabina di regia dell’Iss.

Aumenta il tasso di occupazione negli ospedali italiani. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 08 dicembre) vs il 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 01 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 14,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 08 dicembre) vs il 13,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 01 dicembre). È quanto emerge dai dati della cabina di regia dell’Iss.

Cinque Regioni sono classificate a rischio alto, tutte per molteplici allerta di resilienza ai sensi del DM del 30 aprile 2020; dieci sono a rischio moderato e sei classificate a rischio basso. Undici Regioni/Ppaa riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni/Ppaa riportano molteplici allerta di resilienza. È quanto emerge dai dati della cabina di Regia dell’Iss.

