Il ministro della Salute al lavoro per una nuova ordinanza sulle regole della quarantena: "Quando si sta bene si può tornare al lavoro"

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, apre alla quarantena da Covid ridotta per gli asintomatici, con uscita dopo 4-5 giorni anche senza tampone. E il ministero sarebbe al lavoro per una nuova ordinanza sul tema. Le sue dichiarazioni andranno in onda nella puntata di questa sera di ‘Porta a porta’.

Secondo Schillaci la situazione epidemiologica è cambiata, e la nuova linea per chi non presenta sintomi è che “dopo 4-5 giorni possano tornare ad attività normale“. E anche chi presenta sintomi lievi potrà tornare all’attività normale dopo 24 ore dalla fine di questi, con qualche attenzione come l’uso della mascherina. Oggi per il Covid dobbiamo avere “le stesse accortezze che avevamo prima per l’influenza“, ha detto: “Quando si sta bene si può tornare al lavoro“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata