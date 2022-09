I dati del bollettino giornaliero del Ministero della Salute

Sono 24.855 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 21.969.725. Sono invece 80 i decessi nello stesso arco temporale: il numero delle vittime sale a 175.952. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. E sale il tasso di positività Covid sui tamponi: con 202.240 test effettuati il dato odierno è del 12,2% contro il 10,4% di ieri.

Stabili i ricoveri Covid in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore: 185 il totale dei pazienti con 24 nuovi ingressi. In netto calo, secondo i dati del bollettino ministeriale, i ricoveri in reparto: -292 per un complessivo di 4.459. Continua intanto il calo degli attuali positivi: -18.116 quelli registrati dal bollettino ministeriale nelle ultime 24 ore per un totale di 571.344. Di questi, 566.700 sono in isolamento domiciliare.

