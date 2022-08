Intanto oggi sono 31.088 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.845,943, su 208.996 tamponi processati: il tasso di positività è al 14,9%, in aumento dell'1,6% rispetto alla rilevazione precedente. 98 i decessi del giorno

Ridurre la quarantena per i positivi da Covid 19, asintomatici, da sette a cinque giorni. Questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento del Consiglio superiore di sanità (riunitosi ieri) che fornirà a breve il parere al ministero della Salute. Per uscire dalla quarantena, dunque, sarà necessario un test negativo. Anche l’isolamento – in caso di persistenza della malattia – passerebbe da 21 a 15 giorni.

Intanto oggi sono 31.088 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.845,943, su 208.996 tamponi processati: il tasso di positività è al 14,9%, in aumento dell’1,6% rispetto alla rilevazione precedente. 98 i decessi, per un totale da inizio pandemia di 175.505. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (-204) e in terapia intensiva (-3).

