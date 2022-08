Il tasso di positività è al 13,3%, in calo dell'1,7% rispetto alla rilevazione precedente

Sono 8.355 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 62.967 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati. Il tasso di positività è al 13,3%, in calo dell’1,7% rispetto alla rilevazione precedente. Le vittime del giorno sono 60. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale i decessi sono 175.347

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata