Calano le terapie intensive mentre aumentano i ricoverati in area medica, + 42

Casi Covid in calo nelle ultime 24 ore con 18.678 contagi contro i 22.104 del giorno prima: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 17.653.375 i casi da inizio pandemia. Scendono anche i decessi con 26 vittime comunicate dal ministero a fronte delle 60 registrate ieri: il totale da inizio pandemia sale a 167.391.

Sale il tasso di positività su test in Italia: con 127.704 tamponi processati il dato odierno è del 14,6%, +2,8% rispetto al giorno precedente. Calano i ricoveri Covid in terapia intensiva nelle ultime 24 ore in Italia con un saldo di -10 e un totale di 183 con 8 nuovi ingressi. In salita invece i posti occupati in area medica a +42 e un complessivo di 4.118. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Tornano a salire gli attuali positivi al Covid con +1.248 in 24 ore a fronte di un calo di -2.455 registrato ieri dal bollettino del ministero della Salute. Il totale delle persone alle prese con il virus sale così a 622.214 di cui 617.913 in isolamento domiciliare.

