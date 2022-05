Tasso di positività al 10%

Sono 24.267 i casi di Covid-19 su 242.060 tamponi effettuati. e’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministerto della Salute. Lunedì l’incremento era stato di 7.537 contagi su 80.177 test). 66 i morti per un totale, da inizio pandemia, di 166.697vittime. In terapia intensiva sono ricoverati 248 pazienti (-7). Il tasso di positività è al 10% (in lieve aumento rispetto al 9,4% del giorno prima). 679.394 le persone attualmente positive in Italia.

