Sono 30.310 i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore su 247.471 tamponi effettuati (mercoledì i contagierano 30.408 con 264.273 test). 108 i decessi (contro i 136 delle 24 ore precedenti) per un totale, da inizio pandemia, di 165.738 vittime. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. In terapia intensiva sono ricoverati 308 pazienti (-10) i malati nei reparti Covid ordinari sono 7.020 (- 256). I guariti sono 90.017. Il tasso di positività al 12,2% (in rialzo rispetto all’11,5% del giorno prima).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata