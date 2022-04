Il tasso di positività al 14,4%

Sono 74.350 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su oltre 514mila tamponi processati. Il tasso di positività al 14,4%. Le vittime del giorno sono 154. In leggero aumento i ricoveri sia in terapia intensiva (+8) che nei reparti ordinari (+ 83). Oltre 82mila i guariti invece nelle ultime ore.

Per Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione del Ministero della Salute “Con la fine dell’emergenza, cambia solo la gestione, ma il virus c’è sempre”. “Continua, dunque, l’impegno del ministero. Vaccini, distanziamento, mascherine sono strumenti utili ed è importante mantenerli”, ha detto. “Nell’ultimo periodo la curva epidemica si è appiattita, un dato confermato dall’incidenza in lieve calo. Lo scenario europeo conferma il trend, anche se in alcuni Paesi c’è ancora una crescita, in altri si iniziano a vedere delle decrescite”, ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità. “Nelle fasce di età più giovani c’è un decremento dei nuovi casi, mentre in quelle più avanzate c’è ancora un lieve incremento”.

