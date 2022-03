La capitale finanziaria della Cina resterà chiusa fino al 5 aprile

(LaPresse) – Torna l’incubo Covid in Cina. A Shanghai, dove milioni di persone sono al terzo giorno di lockdown per i test di massa, ieri si sono registrati 326 nuovi casi, il triplo rispetto a lunedì. La capitale finanziaria della Cina resterà chiusa fino al 5 aprile. In tutto il Paese sono stati quasi 9.000 i contagi in 24 ore.

