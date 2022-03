Così il consigliere dem sulla chiusura dei lavori della commissione

(LaPresse) “Emerge che da parte della Giunta c’è stata grande reticenza e anche una volontà di non consentire alla commissione di fare piena luce su quanto successo.”, Così Fabio Pizzul, capogruppo del PD in Regione Lombardia, sulla chiusura dei lavori della commissione d’inchiesta covid. “Sono più i documenti richiesti dalla commissione che non sono arrivati di quelli che si sono potuti esaminare”.

