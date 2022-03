Da venerdì al via il mese di alleggerimento che porterà all'eliminazione del certificato verde

Inizia dal primo aprile il mese di graduale alleggerimento del green pass che, in base all’ultimo decreto approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, sarà eliminato per tutte le attività a partire dal primo maggio. Ecco cosa cambia da venerdì.

MEZZI DI TRASPORTO

Dal primo aprile cade l’obbligo della certificazione verde anti-Covid su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Resta obbligatorio, tuttavia, indossare la mascherina Ffp2. Fino al 30 aprile per viaggiare in aereo, nave, treni e bus interregionali, Intercity e sull’Alta Velocità servirà almeno il green pass base (che si ottiene con un tampone rapido o molecolare). Resta l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

RISTORANTI E BAR

Dal primo aprile si potrà accedere senza limitazioni in ristoranti e bar all’aperto, mentre basterà il green pass base per il servizio al chiuso, sia al tavolo sia al bancone. La novità vale anche per i turisti che arrivano dall’estero. Dal primo maggio non ci sarà più alcun obbligo.

ALBERGHI, NEGOZI, PARRUCCHIERI E UFFICI

Nessuna limitazione anche per l’ingresso negli hotel o altre strutture ricettive. Nei ristoranti interni i clienti che alloggiano nella struttura non dovranno esibire il green pass. Accesso libero anche nei negozi, dal parrucchiere, alle Poste, in banca o in altri uffici pubblici, dover però sarà ancora necessario indossare la mascherina. Per sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò il green pass rafforzato (che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal virus) servirà invece fino al 30 aprile.

SPETTACOLI

Fino al 30 aprile per tutti assistere agli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto al chiuso sarà ancora necessario il green pass rafforzato e indossare le mascherine Ffp2. Stesso obbligo per l’ingresso nelle discoteche e nelle sale da ballo, dove basterà la mascherina chirurgica (che potrà essere tolta in pista).

STADI ED EVENTI SPORTIVI

Per entrare allo stadio e per assistere ad altre competizioni sportive all’aperto basteranno green pass base e mascherina chirurgica, mentre al chiuso restano sempre obbligatori green pass rafforzato e mascherine Ffp2. La capienza sarà al 100%.

PALESTRE E PISCINE

Nessun allentamento, ancora, per piscine e palestre al chiuso: almeno fino al 30 aprile per entrare in questi luoghi sarà necessario, ancora per un altro mese, possedere il green pass rafforzato.

CONVEGNI E FESTE

Ancora per tutto aprile il green pass rafforzato sarà necessario per partecipare a convegni e congressi e a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili e religiose, nonché eventi a queste assimilati che che si svolgono al chiuso. Stesso obbligo vale per i centri culturali, sociali e ricreativi.

OBBLIGHI VACCINALI

Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, sanzionabile con una multa da 100 euro, e per alcune categorie di lavoratori come le forze dell’ordine. Anche gli insegnanti – così come le altre categorie – potranno entrare a scuola con il green pass base ma la vaccinazione resta obbligatoria per le attività didattiche a contatto con gli alunni. Il personale sanitario dovrà invece rispettare l’obbligo vaccinale almeno fino al 31 dicembre 2022.

