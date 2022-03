La megalopoli di 7,5 milioni di abitanti è la capitale della provincia nord-orientale di Jilin

Proseguono i test anti-Covid di massa nella provincia cinese nord-orientale di Jilin, dopo che le autorità hanno segnalato 1.191 nuovi casi in un solo giorno. La città di Changchun, capitale della provincia dello Jilin, conta quasi 7 milioni e mezzo di abitanti. La National Health Commission ha segnalato 1.656 nuovi contagi giornalieri a livello nazionale in Cina fino alla mezzanotte di sabato 19 marzo. Dei casi, 1.191 sono stati segnalati rispettivamente nella provincia di Jilin, 158 nel Fujian, 51 nello Shandong, 51 nel Guangdong e 39 nel Liaoning. Due nuove strutture di quarantena sono state completate a Changchun sabato, secondo l’emittente statale CCTV. Inoltre, quasi 1.800 operatori sanitari sono arrivati a Changchun da altre città della provincia per fornire aiuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata