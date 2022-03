Nelle ultime 24 ore registrati 1.800 nuovi casi

(LaPresse) Proseguono i test di massa in Cina in particolare nella provincia nord-orientale di Jilin, dopo che le autorità hanno segnalato oltre 1.800 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In milioni sono stati sottoposti a tampone perché Pechino continua a portare avanti la strategia del Covid zero. Nel frattempo, il governo cinese ha fatto sapere che le aziende nel principale centro commerciale di Shenzhen potranno riaprire mentre continuano gli sforzi per contenere i focolai. Questo segue la chiusura della città di 17,5 milioni di persone che ha sconvolto i mercati finanziari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata