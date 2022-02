Soprannominate “Omicron furtivo”, sono ancora più contagiose di Omicron e comporta delle reinfezioni rapide di persone già contagiate

Numerosi casi della nuova variante BA.2, che è una sottovariante di Omicron, sono stati individuati in Algeria. Questa nuova variante, soprannominata “Omicron furtivo”, è ancora più contagiosa di Omicron e comporta delle reinfezioni rapide di persone già contagiate.

Fawzi Derrar, direttore generale dell’Institut Pasteur di Algeri ha dato l’annuncio alla radio nazionale Chaine 1, sottolineando che “l’Algeria affronta una nuova minaccia di coronavirus”.

Questa nuova sottovariante sarebbe 1,5 volte più contagiosa di Omicron, che è di per sé ritenuto molto contagioso. Ciò significa che la nuova sottovariante rischia di far esplodere i contagi di Covid-19. Inoltre, la sottovariante reinfetta molto rapidamete le persone già contagiate da Omicron.

Una cosa è certa, l’annuncio di questa nuova sottovariante giunge in un contesto di rialzo dei contagi di Covid-19 sotto l’effetto della variante Omicron, divenuta dominante in Algeria e di una mancanza di posti letto di rianimazione nel Paese. In effetti, il forte aumento dei contagi, lungi dall’essere rispecchiati dalle cifre del ministero della Salute, hanno comportato una pressione a livello degli ospedali. Così, secondo il Dott. Mohamed Bekkat Berkani, presidente del Consiglio dell’ordine nazionale dei medici algerini, “le capacità normali di accoglienza degli ospedali sono state superate”.

A questo si aggiunge un altro timore, il personale medico è duramente colpito dalla nuova variante, poiché in alcune strutture, tra il 30 e il 50% del personale si è ammalato a causa della rapida diffusione della variante Omicron.

Una situazione spiegata ampiamente dal tasso di vaccinazione generalmente debole in Algeria, anche a livello del corpo medico dove molte reticenze ai vaccini anti Covid-19 son state notate. In effetti, il Paese conta solo 5,8 milioni di persone totalmente vaccinate contro il Covid-19, ovvero il 13,2% della popolazione del Paese. A titolo di paragone, il Marocco conta 23,26 milioni di persone totalmente vaccinate contro il Covid-19, ovvero il 63% della popolazione del Paese.

