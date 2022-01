Impennata dei ricoveri pediatrici, +86%. Sono i dati degli ospedali sentinella

Il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso subisce una brusca accelerazione del 25,8% in una settimana. È quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere: in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 4 gennaio e riguarda un totale di 1.860 pazienti adulti e 123 pediatrici. Si tratta di un aumento quasi doppio rispetto alla settimana precedente quando l’incremento era stato del 13,6.

Nelle terapie intensive quasi 3 ricoverati su 4 sono no vax, il 72%. La metà di no vax, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Il range di età dei non vaccinati in terapia intensiva è molto ampio: il più giovane ha 18 anni, il più anziano 83 anni.

Di contro i vaccinati in terapia intensiva sono il 28%: oltre due terzi sono affetti da altre gravi patologie che potrebbero aver determinato una ridotta efficacia del vaccino e per l’85% dei casi sono persone a cui sono state somministrate due dosi di vaccino da oltre 4 mesi e non hanno ancora ricevuto la terza dose.

Boom anche dei ricoveri pediatrici, che nello stesso periodo fanno registrare una crescita dell’86%: il numero dei bambini ricoverati è passato da 66 a 123 ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva da 2 a 6 in una settimana. Tra i piccoli degenti il 62% ha tra 0 e 4 anni ed è dunque in una fascia di età non vaccinabile.

