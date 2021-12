Il tasso di positività sale all'11,8% con 1.224.015 tamponi processati. Cresce ancora la pressione negli ospedali

Nuovo record negativo di contagi in Italia per il Covid. Sono 144.243 i casi registrati nelle ultime 24 ore. secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 1.224.015, nuovo record di test in un giorno.

Il tasso di positività sale all’11,8%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a ieri (era all’11%).

I decessi sono 155, uno in meno rispetto a 24 ore fa, per un totale di 137.402 vittime da inizio pandemia.

Cresce ulteriormente la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 11.150, in aumento di 284 unità, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.260, 34 in più del giorno precedente.

