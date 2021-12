Il tasso di positività al 4%. Ancora in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 28.064 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 697.740 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 4% (contro il 4,3% di venerdì). Sono i dati pubblicati nell’ultimo bollettino del ministero della Salute. 123 i decessi con il totale che si aggiorna da inizio pandemia a quota 135.544. Continua la crescita delle terapie intensive. Oggi il totale tocca quota 935, +30 in 24 ore con 95 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari sono in totale 9576, +56 in 24 ore. Le persone attualmente positive in Italia sono 347.042, +15.504 in 24 ore.

