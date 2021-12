Il tasso di positività si impenna al 4,3%. Crescono ancora terapie intensive e ricoveri ordinari

Continua la salita dei contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 28.632: si tratta del picco in questo 2021. 669.160 i tamponi con il tasso di positività che si impenna al 4,3%. Lo riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 120 per un totale da inizio pandemia che si aggiorna così a quota 135.421. Crescono ancora i numeri degli ospedali. In totale le persone ricoverate in terapia intensiva sono 917, +6 rispetto a ieri con 70 ingressi giornalieri (ieri erano stati 101). I ricoveri ordinari invece raggiungono in totale quota 7.520, +182 in 24 ore. Gli attualmente positivi sono a oggi 331.968, +14.038 in 24 ore. Numeri impressionati in Veneto e Lombardia dove i contagi giornalieri superano le 5.500 unità.

