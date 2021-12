Netto aumento delle terapie intensive, +47 in 24 ore. Tasso di positività al 3,6%

Ancora un’impennata dei contagi da Covid-19 in Italia. Oggi ne sono stati registrati 26.109 con 718.281 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 3,6%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 123 per un totale aggiornato da inizio pandemia che supera quota 135 mila. Crescita netta anche delle persone in terapia intensiva. In totale i pazienti più gravi sono 917, +47 in 24 ore con 101 ingressi giornalieri. In aumento, ma più leggero, anche i ricoveri ordinari: in totale sono 7.338, +29 in 24 ore.

Netto aumento anche degli attualmente positivi che passano a quota 317.930, +12.277 in 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata