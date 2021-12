Secondo la John Hopkins University, le persone decedute per Covid-19 negli Usa sono in totale 800.343

“Mentre superiamo gli 800mila americani morti per Covid-19, dobbiamo ricordare tutti coloro che abbiamo perduto – e pregare per i loro cari, specialmente in questo periodo festivo. Per favore, vaccinatevi e ricevete la dose di rinforzo. Sconfiggeremo il Covid-19 e andremo avanti, insieme, come nazione unita”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo la John Hopkins University, le persone decedute per Covid-19 negli Usa sono in totale 800.343, i casi di contagio confermati oltre 50milioni. Nel mondo, i dati sono rispettivamente 5.320.993 e oltre 271milioni.

As we mark 800,000 American deaths due to COVID-19, we must remember all those we have lost — and pray for their loved ones, especially during this holiday season.

Please, get vaccinated and get your booster. We will beat COVID-19 and move forward, together, as one nation.

— President Biden (@POTUS) December 15, 2021