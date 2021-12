Il tasso di positività si attesta al 3,7%. Continuano la crescita dei numeri degli ospedali. Oltre 300 mila gli attualmente positivi

Sono 23.195 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 634.638 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 3,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 129, il numero più alto dall’inizio della quarta ondata. Continuano a crescere i numeri degli ospedali. Le terapie intensive salgono a un totale di 870 unità, +7 in 24 ore con 84 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari raggiungono quota 7.309, +146 in 24 ore. Le persone attualmente positive superato quota 300 mila attestandosi a 305.653, +8.259 in 24 ore.

