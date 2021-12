Il monitoraggio settimanale: 8 regioni sopra la soglia del 10%

Sale la pressione sui reparti di terapia intensiva di pazienti positivi al covid. In totale – secondo quanto si evince dal monitoraggio di Agenas – sono otto le regioni italiane che superano la soglia fissata al 10%. Si tratta di Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Provincia di Bolzano, Trentino e Veneto.

In particolare in Trentino la percentuale è schizzata al 20%. La regione insieme alla Liguria rischia il passaggio in zona gialla. In entrambi i casi infatti entrambe le soglie di allerta sono state superate. In Liguria l’occupazione delle terapie intensive è al 12% (-1) quello dei posti in area non critica al 16%. In Trentino i posti letto occupati in terapia intensiva sono il 20% (+2) quelli in area non critica il 16%.

