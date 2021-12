Sale il tasso di positività arrivato al 3,7%. Oltre 565.077 i tamponi processati

Aumentano i casi di covid in Italia. Sono 21.042 i casi di positività al covid registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore con 96 decessi e un tasso di positività del 3,7%. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 565.077. In aumeno anche le ospedalizzazioni con 818 pazienti in terapia intensiva in aumento di due unità nel saldo tra ingressi e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece aumentati di 56 per un totale di 6.539 ricoverati. Gli attualmente positivi sono 273.882. I deceduti dall’inizio della pandemia sono invece 134.765.

