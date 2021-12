Scendono i contagi ma con meno test rispetto a mercoledì. 79 morti

Sono 12.527 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 312.828 tamponi, in calo rispetto a mercoledì quando i contagi erano stati 17.959 ma con un numero superiore di test, 564.698. Il tasso di positività è al 4%, in aumento rispetto al 3,2% del giorno precedente. 79 i morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 134.551. 7.098 i guariti. Aumentano di 20 unità i pazienti in terapia intensiva così come i ricoverati nei reparti ordinari che sono 234 in più rispetto alle 24 ore precedenti. 254.553 gli attualmente positivi.

