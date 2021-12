Il tasso di positività si attesta al 2,3%. I ricoveri ordinari superano quota 6 mila

Sono 15.756 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 695.136 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 2,3%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 99 con un totale da inizio pandemia che tocca quota 134.386. Salgono in maniera netta i numeri degli ospedali. L’occupazione delle terapie intensive tocca in totale quota 776, +33 in 24 ore anche a causa degli 89 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari invece superano in totale quota 6 mila (6.076) con una crescita in 24 ore di 199 unità.

Gli attualmente positivi sono ad oggi 240.894, +5.059 in 24 ore.

