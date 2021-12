Continua l'aumento dei ricoveri

Sono 9.503 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 301.560 tamponi porcessati. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. 92 i decessi, per un totale di 134.287 morti da inizio pandemia. Sale il tasso di positività che è al 3,2% (in aumento dello 0,3% rispetto a domenica). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, + 7, così come quelli nei reparti Covid ordinari, con un incremento rispetto di 282 alle 24 ore precedenti. 5.567 i guariti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata