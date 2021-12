Così il ministro della Salute in un videomessaggio inviato ad un evento del Sole24Ore

“Siamo ancora nel pieno della pandemia, con numeri in crescita, anche se più bassi rispetto ad altri Paesi. Dobbiamo continuare a investire sulla campagna vaccinazioni. C’è una crescita importante di prime e terze dosi”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un video inviato in occasione dell’Healthcare Summit del Sole24Ore.

