Così il governatore della Campania sulla vaccinazione per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni

Il tema della vaccinazione nei bambini “è delicato” e “mai come in questo caso dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, della scienza e dei ricercatori. Per quanto mi riguarda è indispensabile avviare la campagna anche nei bambini tra i 5 e gli 11 anni per tenerli a scuola, evitare di tenerli chiusi a casa ed evitre danni psicologici e formativi”, ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Dobbiamo dare prova di responsabilità e razionalità”, ha concluso.

