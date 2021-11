Il virologo: "Valutare quanto e come questa variante possa diffondersi"

“Anche le varianti precedenti, come la Delta, hanno una sensibilità alle vaccinazioni, quindi ad oggi possiamo ritenere un efficacia anche per la variante Omicron“. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. “La nuova variante ci deve pre-occupare, nel senso che a livello istituzionale bisogna attivare tutta una serie di interventi, dal tracciamento, di individuazione e di sequenziamento per poter valutare quanto e come questa variante possa diffondersi”, ha spiegato il virolgo.

