Il governatore della Campania: "Sto rivedendo il film di due anni fa, ma nessuna angoscia"

“Io sto rivedendo il film di due anni fa, quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento, sembravao fosse un caso isolato. Ormai la variante Omicron è pienamente diffusa. Nessuna angoscia, ma grandissima prudenza altrimenti si chiude tutto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia. “Vi ricordo che noi in Campania l’obblgio della mascherina lo abbiamo da sempre, non aspetttavamo il governo”, ha aggiunto De Luca lanciando un appello alle forze dell’ordine e ai Comuni perché ” da stasera le pattuglie richiamino i giovani che non indossano la mascherina” e poi “si devono fare le multe”.

